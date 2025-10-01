立ち技格闘技「RISE」は1日、都内で「RISE193」（11月9日、後楽園ホール）の対戦カードを発表した。RISEバンタム級王者の大崎孔稀（25＝OISHIGYM）はメインでウィッティコーン・ソンナムタンキリ（タイ）と55・5キロ契約3分3R延長1Rで対戦することが決定。大崎は8月30日の大会でメインで判定勝ちした。すっきり勝てば、世界王者の志朗戦の実現の可能性もあっただけに、再度の世界戦を懸けた試練の一番となる。会見した伊