「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。先月２２日に名古屋大学附属病院へ紺綬褒章の伝達式のために訪れたことを報告した。西村氏は冒頭で「本日は名古屋大学附属病院に紺綬褒章の伝達式で来ております」とかしこまった表情で切り出した。紺綬褒章とは内閣府のホームページによると、「公益のために私財（個人は５０