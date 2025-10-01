主要国の2035年の温室効果ガス削減目標気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」の参加国に義務付けられる温室効果ガスの排出削減目標（NDC）の提出が滞っている。5年ごとに提出する必要があり、今回は2035年までの目標が対象。9月末が提出期限だったが、195カ国・地域のうち約7割が未提出のままだ。環境省によると、確認できたのは55カ国（日本時間1日午後4時現在）にとどまる。11月にブラジルで開かれる国連気候変動枠組み条約