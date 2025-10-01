フィギュアスケートの２５−２６年シーズン開幕会見が１日、都内で行われ、女子の坂本花織（シスメックス）や男子の鍵山優真（中京大／オリエンタルバイオ）ら１１選手が出席した。今季限りで引退することを表明している坂本は、今季のテーマを「総括」とした。「このシーズンでラストというのは決めている。総括というのは最終形態という感じ」と込めた思いを説明。「いつも通り追い込んで、しっかり練習をつんで試合で結果を