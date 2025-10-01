兵庫・芦屋市の市長が「次世代の100人」に選ばれました。兵庫・芦屋市 高島崚輔市長：注目していただけるのは、すごくありがたい。直接市民の方々と関わりながら、まちづくりをやっていくところが、市長だからこそできることだと思っているので、そこに対する期待というか、エールなのかな。高島崚輔市長は2023年、当時26歳で芦屋市長に就任し、日本の自治体で史上最年少の市長として注目されました。「次世代の100人」は、世界で