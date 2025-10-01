ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が1日、15日に始まるクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージからの1軍復帰を見据えた。「いつどこでもいける状況をつくらないと」と意気込んだ。9月4日のオリックス戦で左ふくらはぎを痛めて翌5日に出場選手登録抹消。26日のウエスタン・リーグ、中日戦で実戦復帰した。レギュラーシーズン中の1軍復帰プランもあったが「万全かと言われたら8割というのが正直なところ。（ウエスタ