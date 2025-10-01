北海道・旭川市春光で、高齢女性の遺体を自宅に放置したとして、60歳の男が逮捕された事件で、旭川中央警察署は2025年10月1日、DNA鑑定の結果、遺体は男と同居していた母親の山岡玲子さん（92）と判明したと発表しました。警察によりますと、遺体は死後半年以上が経過していることから死因は不明で、生前に目立った外傷はなかったということです。この事件では、この家に住む息子の山岡豪容疑者（60）が、すでに死体遺棄の疑いで逮