＜日本女子オープン事前情報◇1日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞今月30日に22歳になるアマチュアの横山翔亜（よこやま・とあ）は、今年5月まで8年間にわたり海外で生活をしてきた。現在、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）のプロテスト合格を目指しており、今回初めて「日本女子オープン」の芝を踏む。【写真】プロ入り前の原英莉花が初々しい「楽しいコースでした。ドライバーもノビノビ振れるホ