警視庁は1日、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の壊滅を目指す対策本部を設置しました。また、暴力団捜査などを担当していた組織犯罪対策部と刑事部が統合され、新たな刑事部には「トクリュウ」を捜査する「特別捜査課」を設置します。警視庁・迫田裕治警視総監「匿名・流動型犯罪グループを弱体化させて壊滅に追い込んでいかなければなりませんが、グループの中核的人物、首謀者等の解明・検挙が肝要です」一方、警察庁で