ＳＯＭＰＯホールディングス（ＨＤ）は１日、介護関連の１００％子会社「ＳＯＭＰＯウェルビーイング」を設立した。親の介護に直面する４０〜６０歳代を中心に介護関連の相談に無料で応じ、介護施設を紹介するほか、入居資金の準備に向けた金融サービスを提供する。親が持つ資産の売却支援など提供するサービスに応じて有料となるケースがある。大企業にも営業し、介護と仕事を両立する従業員を支援するサービスも行う。人口