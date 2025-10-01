10月1日午後4時半すぎ、岐阜県各務原市のJR高山線で列車とトラックが接触する事故があり、一部区間で運転を見合わせています。【映像】現場の様子JR東海によりますと、トラックと接触した列車は富山駅から名古屋駅に向かう「特急ひだ」で、当時列車には約200人が乗っていたということです。そのうち約10人がけがをしたということですが、いずれも軽傷とみられています。（ANNニュース）