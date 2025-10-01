茨城・つくば市で起きた竜巻について、専門家は地上付近からの渦が発達した「ガストネード」と分析しています。つくば市で9月18日、風速約45メートルの竜巻が少なくとも2つ発生し、気象庁気象研究所は積乱雲からの冷たい空気が周りの空気を巻き上げながら進む「ガストフロント」にともなった竜巻と発表しています。一方、防衛大学校の小林文明教授は「観察例は少ないが、国内のいたるところで起こっているガストネード」と分析して