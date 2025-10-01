タレントの若槻千夏（41）が9月30日スタートのテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。LINEのアイコンについて語った。番組冒頭で若槻は「心理テストだけをする番組のオファーいただいて、めちゃくちゃうれしいです。今年一番うれしいかも。私、めちゃくちゃ心理テスト好きなんですよ」と明かした。そして最初に「LINEアイコンでわかる心理テスト」を行った。自身のアイコンを「上の子がちっちゃ