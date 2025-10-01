【工場転職】面接官が絶対に教えない！工場勤務の“ヤバい落とし穴”7選――。転職サポートの専門家として知られるケンシロウさんが、自身のYouTubeチャンネルで工場求人の“裏側“について警鐘を鳴らした。 動画の冒頭でケンシロウさんは「リスクを知らずに工場で仕事してしまうと、とんでもない地獄になります」と断言。多くの求人で「高収入・未経験OK」などメリットばかりが強調されている