メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県各務原市のJR高山線の踏切で1日午後4時40分ごろ、富山発名古屋行きの特急「ひだ」とトラックが接触する事故が起きました。警察によりますと、この事故で乗客20人がけがをして、このうち4人が病院に搬送されました。 JR東海によると、特急列車には事故当時約200人の乗客がいました。 警察によると、このうち20人がけがをしましたが、いずれも軽傷です。 乗客の話では、列車の窓ガラ