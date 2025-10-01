秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」が１日、東京・浅草東洋館で漫才協会主催の「漫才大行進」にゲスト出演した。同協会で活動するお笑いコンビ「ナイツ」がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオ番組「ナイツザラジオショー」にＭＡＴＳＵＲＩの松岡卓弥と小野寺翼がゲスト出演したことを機にコラボステージが実現。ビートたけしの小説「浅草キッド」で登場する劇場として