引越しをしてからはじめての朝飼い主はほっこり！ ケンカの絶えなかった2匹も一緒にいるのが当たり前に／茶トラのやっちゃんとちーちゃん ベンガルのももちゃんもやってきた！（1）2匹の愛猫が与えてくれるたくさんの幸せを噛み締めている飼い主のもとに、新たな猫がやってきた！脱走、障子破り、肉球パンチ！ マイペースで大胆な行動を繰り返す茶トラ猫・やっちゃんのもとにやってきた、ぽってりプリティーで甘え上手なちーちゃん