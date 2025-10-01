タレントの眞鍋かをりが１日放送のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・午後２時４８分）に生出演。群馬県前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性と２人で複数回ラブホテルで面会していた問題についてコメントした。ＭＣの青木源太アナウンサーに今回の件について聞かれると「なんで男女の関係を否定する方を選んだのかなっていうのが…」と話し出した眞鍋。青木アナが「（男女関係を）認めて