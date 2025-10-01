日本時間１８時００分にユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（HICP・概算値速報）（9月）18:00 予想0.1%前回0.1%（前月比) 予想2.2%前回2.0%（前年比) 予想2.3%前回2.3%（コア・前年比)