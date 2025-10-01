ドル円一時１４７円台割り込む、９月１８日以来の安値水準に＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円が軟調に推移している。足元では147円台を割り込み、一時146.91レベルまで安値を広げた。９月１８日以来の安値水準となっている。 USD/JPY147.02