消費者物価指数（HICP・概算値速報）（9月）18:00 結果0.1% 予想0.1%前回0.1%（前月比) 結果2.2% 予想2.2%前回2.0%（前年比) 結果2.3% 予想2.3%前回2.3%（コア・前年比)