news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「死者69人に…セブ島沖で地震M6.9建物倒壊」のニュースについてお伝えします。◇◇◇地震発生の瞬間…教会の電飾が崩れ落ち…道路にとび出した人たちは…身を寄せ合ったり、中腰になったりしています。ここは日本人観光客も多く訪れるフィリピンのリゾート、セブ島。「地震だ 地震だ！」アメリカ地質調査所によりますと、セブ島沖で先月30日、日本時間午後11時ごろ、マグニチ