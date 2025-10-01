岐阜県各務原市のJR高山線の踏切で、列車と車が衝突しました。列車の複数の乗客が、割れたガラスでケガをしているということです。警察によりますと、各務原市蘇原興亜町のJR高山線の踏切で、1日午後4時40分過ぎ、列車に車が衝突する事故がありました。JR東海などによりますと、列車は富山発―名古屋駅行きの特急で、乗客・乗員およそ200人のうち、15人程度が割れたガラス片で体を切るなどのケガをしたということです。この事故の