首都高速道路の清掃事業の入札で談合を繰り返したとして、公正取引委員会が、清掃業者4社と道路会社に立ち入り検査したことが分かりました。関係者によりますと、独占禁止法違反の疑いで公取委が立ち入り検査したのは、道路清掃事業を受注していた「スバル興業」、「日本ハイウエイ・サービス」、「首都ハイウエイサービス」、「京葉ロードメンテナンス」の4社と発注元の「首都高速道路」です。関係者によりますと、4社は数年前か