■MLBナ・リーグワイルドカードシリーズ1回戦ドジャース 10−5 レッズ（日本時間1日、ドジャー・スタジアム）【一覧】大谷翔平＆鈴木誠也が好調、ダルビッシュ有らMLBプレーオフ日程＆結果ドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦で快勝し、次の地区シリーズ進出に王手をかけた。大谷翔平（31）はプレーオフ自身初となる1試合2ホーマーを放ち3打点の活躍をみせ、第3戦までもつれた場合は、大谷の先発が予想さ