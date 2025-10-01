【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宮本浩次が、新プロジェクト「俺と、友だち」を始動。キービジュアルも公開した。 ■下北沢SHELTER公演が決定 自身の音楽活動を追求すべくあらたな可能性を切り開き続けてきた宮本浩次が、ソロ活動5周年を経て始めるプロジェクト「俺と、友だち」。宮本浩次のあらたな挑戦に注目だ。 なお、宮本は10月8日に東京・下北沢SHELTERにてキタダ マキ、冨永義之とともにライブを行う。