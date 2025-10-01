タレント藤本美貴（40）が16日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。人生最大のピンチを明かした。藤本は「自分の人生最大のピンチといえば、子どもの勉強がわからなかったことかな。教えられない。唯一それで泣いたくらい」と明かした。お笑いタレント横澤夏子は「小学何年生のときですか？」と質問した。藤本は「4年生。もうわからなかった私には。泣いたんだ。『もうわかんないよ』って言って。答え