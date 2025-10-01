弁護士の亀井正貴氏が1日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に出演。群馬県前橋市の小川晶市長が市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会していた問題を赤裸々に解説し、司会のフリーアナ宮根誠司から「お昼の番組なので抑えて」と突っ込まれるシーンがあった。小川氏は会見で、男性職員から相談の場としてラブホテルを打診されたと説明。宮根は「このご時世にホテルというワードをおいそれと出