女優の木村文乃（37）が1日、東京ビッグサイトで行われた、日本メガネベストドレッサー賞2025に登場した。芸能界部門での受賞を受けて「このたびは華やかな賞をいただきありがとうございます」と喜んだ。中学1年生の頃からメガネを使用しているといい「幸いにもメガネでお芝居させていただくことも多い」と話した。「私の人生でメガネは相棒のように身近にある」と語り、「メガネは人に寄り添って、ニーズに応え、個性を与えてくれ