バンダイキャンディから、『ゼルダの伝説』に登場する武器や盾を揃えたフィギュア『ゼルダの伝説 ウェポンコレクション』が発売される。 【画像】マスターソードなどを収録したラインナップ全9種 マスターソードやハイリアの盾などを含む9種類がラインナップされ、マスターソードは一部他アイテムと組み合わせることも可能だ。全てに専用台座が付属し、台座にはタイトルロゴが刻印され