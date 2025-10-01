埼玉県さいたま市大宮にある「鉄道博物館」は、2025年10月1日に来館1,500万人を達成。記念セレモニーが行われました。1,500万人目となったのは、7歳の誕生日当日に同館を訪れた木下結翔くん。鉄道博物館を象徴するC57形蒸気機関車の前での記念セレモニーとなりました。鉄道博物館の歩み鉄道博物館のメインスペース、車両ステーションには36両の実物車両を展示。その中心に配置されたC57形蒸気機関車の転車台に、記念横断幕を掲出鉄