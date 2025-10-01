“映画×イベント”をコンセプトとした新しい映画館「Theater Aimyou（シアターエミュ）」が、大阪・心斎橋のアメリカ村で11月15日に開業することが決定した。 参考：神保町・御茶ノ水エリアに映画館「CineMalice（シネマリス）」誕生見放題のサブスク制も 音楽と空間、クリエイティブを発信するプロデュース業など行うA NEWYOU株式会社代表取締役社長で、自身もアーティストとして勢力的に活動を行う栗