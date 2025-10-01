日銀が１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円１１～１２銭と前営業日比９５銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７２円８６～９０銭と同１円０１銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７５０～５２ドルと同０．０００７ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS