新日本プロレスの真壁刀義とマスター・ワトが、9月29日に大阪・関西万博の「国際赤十字・赤新月運動館」イベントに登場し、心肺蘇生とAED体験を実施した。【動画・写真】真壁刀義、万博で“心肺蘇生とAED体験”「国際赤十字・赤新月運動館」のインスタグラムは、2人が真剣に体験する動画を公開。「いざというときに命を救えるスキルと勇気を持った人が増えることを願っています！」と呼びかけた。「新日本プロレスリング株式