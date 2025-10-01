興行収入150億円を突破し、社会現象を巻き起こしている映画『国宝』のオリジナルサウンドトラック『国宝オリジナル・サウンドトラック』が、11月26日にCDリリースされることが決定した。【動画】感動が蘇る…！映画『国宝』スペシャルミュージックビデオ吉沢亮が主演を務め、横浜流星が共演する同作は、実写邦画としては22年ぶりに150億円を突破し、大ヒットを記録している。音楽を手がけるのは、作曲家・ピアニストとして