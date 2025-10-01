ラッパー、プロデューサー、経営者として多彩な顔を持ち、音楽業界内でも唯一無二の存在としてシーンを牽引するSKY-HIと、彼がCEOを務めるBMSGの第3のボーイズグループ・STARGLOWが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場する。【ライブ写真多数】大熱狂！『BMSG FES'25』のステージショットたっぷり27点STARGLOWは、BE:FIRST、MAZZELに続く3組目のBMSG所属ボーイズグループで、話題のオーディションプロジェクト『THE L