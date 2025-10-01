フジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜後10：00）の主題歌に起用されているYOASOBIの新曲「劇上」の原作短編小説が、FODにて無料公開された。小説のタイトルは『劇場ものがたり』で、脚本家・三谷幸喜が同曲のために書き下ろし作品となっている。【画像】ほしい！資料をまとめたYOASOBI特製バインダー主題歌「劇上」は、2日に配信リリースされるYOASOBIの新曲。“この世界は舞