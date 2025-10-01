東京・TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。2026年2〜4月公演のチケット販売詳細が発表された。あわせて、2024年7月から25年6月までハリー・ポッター役を務めた俳優・吉沢悠が、再びポッター役でカムバックすることも明らかになった。【画像】『ハリー・ポッターと呪いの子』吉沢悠の舞台写真舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者であるJ.K.