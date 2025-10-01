WEST.の神山智洋とTravis Japanの中村海人が共演するLeminoドラマ『ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜』第10話（最終話）が、きょう1日深夜0時から配信される。このほど、神山、中村のクランクアップレポートとインタビューコメントが到着した。今作は東海テレビ制作、フジテレビ系で4月期に放送された『ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノゥ〜』の続編。天才シェフ・遠海翔太（神山）と寺の元副住職である方丈輝元（中村）“最強バ