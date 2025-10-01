定食レストラン「やよい軒」は、「かきフライ定食」を2025年10月2日から発売する。エビフライやアジフライ加えた定食もクリーミーで濃厚な旨みの旬の味覚「牡蠣」を薄い衣でさっくりと揚げ、より牡蠣の旨みを味わえる「かきフライ」が登場。価格は、「かきフライ定食（4個）」が1090円（以下全て税込）、「同（6個）」が1390円。エビフライやアジフライとともに楽しめる「かきフライミックス定食」が1020円。かきフライや牛肉のす