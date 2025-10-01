ニッポン放送は1日、歌手の荻野目洋子（56）が87年から3年間にわたってパーソナリティーを務めた人気番組「荻野目洋子純情フリーウェイ」が特別番組として一夜限りの復活を果たすと発表した。35年の時を経て、今月19日に「荻野目洋子 純情フリーウェイ2025」（日曜深夜1・40）として放送される。当日は、35年前の貴重な番組の音源を聴きながら、当時を振り返る。荻野目は「せっかく自分の番組を復活するのなら、いろんなこと