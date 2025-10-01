プロ志望届は10月9日に締切日本高校野球連盟と全日本大学野球連盟は1日、新たなプロ志望届の提出者を公式サイトで公示。高校生1人、大学生15人が追加され、提出者は計256人になった。高校では、名古屋市工の諏訪大樹内野手が公示された。大学では、7月に行われた日米大学野球選手権の日本代表に選出された「打てる捕手」小島大河ら明大のドラフト候補5人がそろって提出した。プロ志望届は10月9日に締切。プロ野球ドラフト会