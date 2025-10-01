アサヒグループHDの本社ビル（中央左）＝1日午後、東京都墨田区アサヒグループホールディングスは1日、サイバー攻撃で生じたシステム障害の影響で、10月に発売を予定していた食品や飲料計12商品の発売を延期すると発表した。発生から丸2日たった1日夕時点でも復旧のめどが立っていない。受注・出荷ができない状況が続いて多くの工場で生産も停止しており、酒卸や小売りの企業に懸念が広がっている。発売を延期するのは炭酸飲料