ウクライナの首都キーウ近郊ブロバリにあるマクドナルドの店舗＝8月（共同）ロシアの侵攻開始から3年半が経過したウクライナへ外資系企業が再進出している。当初撤退した欧米企業が中心で、ファストフードのマクドナルドは出店が相次ぐ。国家財政は軍事支出の増大で逼迫しており、インフラへの攻撃が続く戦時経済には減速懸念もつきまとう。「手軽に食事をできるから、近くに店ができて良かった」。8月下旬、首都キーウ近郊ブ