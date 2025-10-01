子どもの前で喧嘩をしてしまったこと、ありますか？ 今回は、息子の前で夫婦喧嘩をしてしまった筆者の知人が、その後反省して対策を練ったお話です。 息子の運動会 息子の行事を台無しにするところだったので、反省しました。親も子どもと一緒に成長しないといけませんよね。 【体験者：20代・女性公務員、回答時期：2025年6月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内