アウェー3試合で着用予定FC東京は10月4日のJ1リーグ第33節清水エスパルス戦、17日の第34節サンフレッチェ広島戦のアウェー2連戦で「Special kit」を着用する。今季の「Special kit」はメインがグレー色。オフィシャルサプライヤーである、ニューバランスを象徴的するグレー色の濃淡と、スタジアムへと続く道（石畳）の柄は「勝利へと続く道＝Winning Road」という想いが込められたデザインになっている。第18節のサンフレッチ