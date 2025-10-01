俳優の伊藤祐輝（38）が1日、Xを更新。9月末をもって所属していた事務所「ソニー・ミュージックアーティスツ」を退所したことを報告した。【写真】伊藤祐輝が所属事務所の退所を発表した文面「挑戦する気持ちを忘れずに前進」Xで伊藤は「ご報告関係者の皆様ならびに、いつも気にかけてくださっている皆様へ」と文面を掲載。そこでは「突然のご報告となり、申し訳ございません。私、伊藤祐輝は2025年9月30日をもちまして所属