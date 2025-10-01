『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、入場者特典第7弾が発表。「第6弾キービジュアル イラストボード（狛治ver.）」が、10月4日〜17日までの期間、全国合計100万名限定に配布されることが明らかになった。【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第6弾キービジュアル解禁PV本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽