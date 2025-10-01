YouTubeチャンネルで公開された動画「絶対に注目してください！NVIDIAの巨額投資の裏に隠された戦略と注目すべきポイントを解説」にて、実業家・マイキー佐野氏がNVIDIAによるOpenAIへの巨額投資の真意と、AI業界全体に及ぶ波及を斬り込んで語った。 冒頭、佐野氏は「絶好調の時だからこそリーダーを育てる需要がある、とOracleが判断した。これは日本企業と真逆だ」と指摘し、米国IT・AI企業の機動的な意思