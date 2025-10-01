欧州ＣＬの１次リーグ第２戦が９月３０日、各地で行われた。＊＊＊日本代表ＭＦ堂安律のフランクフルト（ドイツ）はＡマドリード（スペイン）に１―５で大敗した。堂安は後半２９分まで出場した。トップメラー監督は「相手が一枚上手だった」と力の差を認めるしかなかった。アヤックス（オランダ）の同ＤＦ板倉滉は０―４で敗れたマルセイユ（フランス）戦にフル出場。前半２６分までに計３失点を喫し、ハイティンハ